Резников: «У Умара Нурмагомедова большие шансы стать чемпионом UFC»

Боец легкого веса ACA Артем Резников оценил победу россиянина Умара Нурмагомедова над американцем Кори Сэндхагеном.

«Большинство боев турнира прошли ровно так, как я и ожидал. Победы Шары Буллета и Умара Нурмагомедова не стали сюрпризом. Удивило разве то, что Умар не уступал Кори в ударной технике, и что Сэндхаген легко вставал после проходов Нурмагомедова. У Умара большие шансы стать чемпионом, но не забываем, что в его дивизионе есть Петр Ян и Мераб Двалишвили», — приводит слова Резникова MMA.Metaratings.ru.

Нурмагомедов и Сэндхаген встретились 3 августа в главном событии турнира UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ). В этом поединке, продлившемся всю дистанцию, Умар одержал победу единогласным решением судей.