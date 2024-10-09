Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

9 октября, 06:18

Артем Вахитов получил контракт с UFC

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Российский боец Артем Вахитов получил контракт с UFC.

9 октября 33-летний спортсмен нокаутировал француза Ислама Масрафа в первом раунде поединка в турнире Претендентской серии президента UFC Даны Уайта.

После завершения турнира Дана Уайт объявил о том, что все бойцы, одержавшие досрочные победы, получат контракты с UFC.

Вахитов ранее выступал в тайском боксе и кикбоксинге, он является многократным чемпионом мира и Европы в этих видах спорта, а также бывшим чемпионом кикбоксерского промоушена Glory.

У россиянина 3 победы и 1 поражение в профессиональной карьере в ММА.

Артем Вахитов
UFC

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Сегодня
Вчера
Неделя