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21 марта, 01:49

Пронин: «Яна, скорее всего, мы не скоро увидим. Травма очень плохая»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Артур Пронин считает, что экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян может завершить карьеру из-за травмы.

«Петра Яна, скорее всего, мы не скоро увидим. Травма очень плохая. На тот уровень, на котором он выступал, он быстро точно не вернётся. Я боюсь, как бы он вообще карьеру не закончил. А если и вернется после операции, то на пик не выйдет. К сожалению, Пётр уже чемпионом никогда не станет. Но я в любом случае за Петю. Я всегда за то, чтобы от России были кандидаты на чемпионские пояса UFC», — цитирует Legalbet Пронина.

Последний поединок 31-летний Ян провел 9 марта на турнире UFC 299, победив судейским решением китайца Сонг Ядонга.

Источник: https://legalbet.ru/news/boetc-mma-pronin-o-travme-yana-pyotr-uzhe-nikogda-ne/
Петр Ян
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