Турнир по смешанным единоборствам ACA 163 пройдет в четверг, 22 сентября, в Минске на Falcon Arena. В главном событии вечера сойдутся полусредневесы Алтынбек Мамашов из Кыргызстана и Руслан Колодко, представляющий Белоруссию.

Два поединка, которые изначально должны были возглавить кард, были отменены, так как Михаил Долгов и Анатолий Бойко выбыли по состоянию здоровья.

Трансляция турнира ACA 163 доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также смотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена. Старт турнира был запланирован на 18:15 по московскому времени. Бои основного карда ожидаются позднее. Главный поединок вечера начнется в районе 22:00.

Мамашов идет на серии из двух поражений, при этом в его послужном списке 100% показатель досрочных побед. Колодко одержал четыре победы в последних пяти сражениях. При этом три из них — подряд в разных промоушенах. Самая яркая случилась на турнире AMC Fight Nights, когда Руслан нокаутировал Алексея Махно.