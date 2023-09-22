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Сегодня, 13:00

АСА 163: время начала и прямая трансляция турнира 22 сентября

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Турнир по смешанным единоборствам ACA 163 пройдет в пятницу, 22 сентября, на арене «Falcon Arena» Минск, Белоруссия. Главным событием вечера станет поединок Алтынбек Мамашов — Руслан Колодко. Кроме них на турнире выступят Артем Дамковский, Александр Подлесный, Лом-Али Нальгиев и другие известные бойцы.

Прямая трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч», а также на официальном сайте промоушена. Начало турнира — в 17:00 по московскому времени.

Главный кард:

Полусредний вес: Руслан Колодко (77,35 кг) vs Алтынбек Мамашов (77,55 кг);
Легчайший вес: Алимардан Абдыкааров (61,7 кг) vs Александр Подлесный (61,5 кг);
Лёгкий вес: Артём Дамковский (70,6 кг) vs Лом-Али Нальгиев (70,8 кг);
Лёгкий вес: Виктор Макаренко (70,8 кг) vs Гильерме Доин (71,8 кг);
Полусредний вес: Денис Магер (77 кг) vs Ренато Пезиньо (77,35 кг).

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