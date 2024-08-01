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Сегодня, 10:21

Асатрян: «Я исправлю ноль в графе поражений Мокаева»

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Бывший чемпион AMC Fight Nights в наилегчайшем весе Вартан Асатрян заявил, что готов провести бой с экс-бойцом UFC Мухаммадом Мокаевым.

На счету 24-летнего Мокаева ни одного поражения в 14 поединках.

«Я достойно встречу Мокаева в ACA и исправлю ноль в его графе поражений. Это переоцененный боец, который никогда не встречался с ударниками моего уровня! Я готов драться с любым соперником. Пока жду окончания Гран-при. Поединки переносятся из-за травм. Хочу биться за титул, поэтому должен победить любого бойца, которого мне предложат. Если Мокаев подпишется в ACA, с удовольствием разделю клетку с ним», — цитирует Асатряна MMA.Metaratings.

В конце июля у Мокаева истек контракт с UFC, промоушен не стал предлагать ему новое соглашение. Ранее вице-президент ACA Асланбек Бадаев заявил, что российская организация предпримет попытки подписать бойца, а также назвал Вартана Асатряна в качестве одного из его возможных соперников.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Вартан Асатрян
Мухаммад Мокаев
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