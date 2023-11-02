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Сегодня, 13:58

Аскеров: «Хай-кик Махачева? Молодец, но там несложно было попасть»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский кикбоксер Джабар Аскеров поделился мнением о победе Ислама Махачева над Алексом Волкановски на UFC 294.

— Ты знаешь, я, честно говоря, так глубоко о бое вообще не думал в связи с теми событиями, которые происходят в мире и Палестине, — сказал Аскеров «СЭ». — Это очень сердце мое затрагивает и мне сложно вообще думать о каких-то боях. Я был уверен, что Ислам выиграет, и все. Каких-то глубоких анализов я не проводил. Я даже бои не смотрел, узнал результаты через пару дней после боев, мне мой друг позвонил, сказал. Отрывки боев только в соцсетях увидел, и все. Но в победе Махачева я был уверен.

— Когда посмотрели финиш, оценили его хай-кик?

— Я видел кусочек, где он ему сверху руки попал, — сказал Аскеров «СЭ». — Молодец, но там несложно было попасть — Волкановски низкий же. Пролетел прямо над рукой — молодец, молодец.

Прошлый поединок Аскерова состоялся 28 октября на турнире RCC Fair Fight, где он встретился с Мамукой Усубяном и уступил единогласным решением судей.

Источник: https://youtu.be/8WGy1gd4fZY?si=aEagiMhJeHwnU38w
Александр Волкановски
Ислам Махачев
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