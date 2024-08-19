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Сегодня, 15:39

Бадаев: «Волков вынесет Гана в реванше»

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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от боя-реванша между россиянином Александром Волковым и французом Сирилом Ганом.

Поединок состоится 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Александр вынесет Гана в этот раз. Прошлый поединок был непростым для Гана. Но это был потухший Волков. Мы понимаем, что Волков предстает в разных вариациях перед нами. К примеру, проигрывал Кертису Блейдсу, но сейчас Волков вынесет его ногами вперед. Это очевидно для всех. С Ганом будет посложнее, но Александр у него должен выиграть», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Первый бой между Волковым и Ганом состоялся летом 2021 года. Тогда француз одержал победу единогласным решением судей.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волков
Сирил Ган
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