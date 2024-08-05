Бадаев: «Шара Буллет в бою с Олексейчуком показал свое лучшее выступление в UFC»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился впечатлениями от поединка Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова (15-0) с Михаилом Олексейчуком (19-9).

«Шара Буллет против Михаила Олексейчука. Опасный боксер с хорошими руками, ударник. Ударник, который был опасен на руках, но в целом удобен по стилю, — сказал Бадаев на своем YouTube-канале. — Что мы увидели в поединке? На мой взгляд, это лучшее выступление Шарабутдина Магомедова в UFC. Из всех трех боев, которые он провел, здесь он выглядел более зрелым бойцом, более уверенным бойцом.

Да, были ошибки. И с рук пропускал, и в корпус пропускал, и тейкдаун от ударника пару раз пропустил, но даже когда Олексейчук проводил эти тейкдауны, он как будто жалел об этом, потому что вот эти самые знаменитые локти Шары Буллета шли в дело, и в партере он был максимально беспощаден. В стойке вы сами видели, что постоянная работа ногами, руками, энергозатратная работа, надо отдать должное, очень хорошо работал Шара в том плане, что постоянно выбрасывал удары, это очень много энергии забирает. Вот эти сайд-кики, хай-кики, смена удара в рук, ног и так далее. И единственное, вот на средней дистанции, на входе в клинч или на выходе из него были моменты, где Олексейчук доставал руками. Он левша, неудобный, хороший боксер, но на длинной дистанции у него не было шансов, потому что Шара разбивал его ногами, руками и так далее. И в клинче, в клинче Шара — тай-боксер, он максимально хорошо себя чувствовал, вы видели и колени, и локти.

И, конечно же, после неплохого стартового раунда Олексейчук замедлился, потому что он понахватался ударов и в корпус, и в голову, и сечка, и тот самый локоть навстречу, вы помните, который рассек сначала. Это все добавило ему проблем. Поэтому уверенная победа Шарабутдина. Да, мы до этого говорили, что, наверное, Шара Буллет находится в становлении как боец в своем развитии. Но мы понимаем сейчас, что это его уверенность в себе, это его харизма, и уже такой ореол неуязвимости в глазах соперников, влияет и на результаты, и на ход боя.

Имя Шары будет становиться все более значимым в этом спорте. 3-0. Непобежденный боец. И честно, самому интересно, что будет дальше для Шары. Я считаю, что спешить не стоит. Опять же, при всей эффективности, при всем результате есть вещи, над которыми надо работать. Поэтому я думаю, и в UFC это понимают. Парень перспективный, все задатки стать звездой, харизматичный. И будут парня максимально грамотно вести в том плане, что соперников [давать] под стать, под танки не будут бросать. И стилистически, по возможности, удобных оппонентов будут давать. И это будет правильно и оправдано. Потому что, как я всегда говорю, ставку делают на тех, кто этого заслуживает. И если на кого-то делают ставку, значит это хорошо для лиги, а лига делает то, что хорошо для нее, и это довольно-таки правильно».

Магомедов победил Олексейчука единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.