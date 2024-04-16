Асланбек Бадаев рассказал, за счет чего Царукян создаст проблемы Махачеву

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал поединок между первым номером рейтинга UFC в легком весе Арманом Царукяном (22-3) и экс-чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой (34-10).

— Арман Царукян против Чарльза Оливейры, пожалуй, это самый интересный бой для меня в данном карде, — начал Бадаев на своем YouTube-канале. — Арман Царукян прошел тест не без труда, не без помарок, не без проблем. В первом же раунде позволил выбить свою опорную ногу, потом взять себя в удушающий, и там было очень тревожно. Удушающий прием был близок, Арман терпел, проявил характер, выбрался из этого захвата и в очередной раз потом перевернул оппонента, довел раунд почти до своей победы, но на карточках судей, понятно, этого не хватило. Да, Оливейра больше начинал атаки, больше сделал, и локти также в исполнении были, околофиниш. Первый раунд забрал Оливейра заслуженно.

Но скажу так: когда у Оливейры не проходит с ходу сабмишен или он не нокаутирует, все-таки чуть-чуть надламывается он, и это чувствуется, когда бой идет не по его сценарию. Тяжело парню было, хотя он смотрелся неплохо, но второй-третий раунд, я считаю, проиграл, и любой здравый человек будет так считать. Один судья посчитал по-другому. [Майкл] Белл, по-моему, он уже отличался своим нестандартным решением в нескольких поединках, в том числе в поединке [Алексы] Грассо и [Валентины] Шевченко. Тяжело увидеть победу Оливейры в третьем раунде. Да, там была попытка удушающего, но это не был околофиниш, там не было видимых признаков того, что сейчас произойдет финиш. Но тем не менее раздельное решение, а как по мне, единогласно 2 к 1 в пользу Армана.

Тяжело, со скрипом, и это трехраундовый бой, мы не знаем, что было бы в пятираундовом поединке. Но скажу так: общий соперник у Ислама и Армана — Чарльз Оливейра, если не считать очный поединок самого Ислама и Армана пять лет назад. Ислам, конечно, разобрался с бразильцем поувереннее. Это очевидно, и такое ощущение, что Арман немного сыроват еще для таких больших поединков. Но в чем не откажешь Арману, так это в его воле, в силе духа. И я как раз считаю, что этим он не будет отличаться от того же Оливейры или от того же [Дастина] Порье, который, скорее всего, Исламу безнадежно проиграет. Именно вот эта принципиальность, которую внесет в этот поединок Арман, его молодость, его свежесть, его нацеленность взять реванш, его нацеленность наконец-то взять пояс, может создать определенные проблемы для Ислама. Но в целом, если мы сравниваем навыки, класс, конечно, навыки Ислама они более цельные, они на другом уровне, и это более классный боец. Но воля, дух, желание, молодость, мотивация делают чудесные вещи. Посмотрим. Очевидный фаворит — Ислам, но Арман трудовые, тяжелые победы одерживает, крепнет духом. И как минимум хороший бой, я думаю, он даст.

Было предложение, по словам Саята Абдурахманова, менеджера Армана, провести бой в июне. Команда Армана отказалась, и это правильно, потому что невозможно качественно подготовиться к бою через полтора месяца на таком уровне. Поэтому пока Ислам будет разбираться с Порье, Арман чуть-чуть передохнет, поработает над своими навыками, поработает специально под соперника. Я думаю, примерно 26 октября в Абу-Даби мы увидим такой качественный реванш. И я с большим удовольствием, так же как и вы, посмотрю на этот поединок.

Царукян победил Оливейру раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США