Бадаев: «Уровень UFC не достижим для Дениса Тюлюлина»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев считает, что россиянина Дениса Тюлюлина (10-9) ждет увольнение из UFC.

«Денис Тюлюлин очередное поражение потерпел, — начал Бадаев на своем YouTube-канале. — Но Дениса мы любим, уважаем не за его результаты, а за его яркий стиль ведения боя и за его человеческие качества, прекрасные человеческие качества. Отличный парень, лично с ним знакомы. Конечно, хотелось бы, чтобы этот парень радовал в первую очередь сам себя победами. Но что есть, то есть. Все максимально честно. Уровень UFC, наверное, скажем так, на сегодняшний день недосягаем для Дениса.

Но при этом он и так, мне кажется, прыгнул выше головы, даже оказавшись в UFC, поехал за своей мечтой в США, выждав подходящий момент, выйдя на замену, он заполучил свой шанс, и максимальное уважение ему за это. Желаем удачи на следующем этапе, где бы Денис ни оказался. Возможно, его, скорее всего, ждет увольнение, а может, еще дадут шанс. Посмотрим».

Тюлюлин проиграл Седрику Думасу (10-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.