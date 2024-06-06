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Сегодня, 02:06

Бадаев: «Махачев — лучший боец современности»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев отметил, что Ислам Махачев может превзойти достижения Хабиба Нурмагомедова.

«Самое главное, что отличает Хабиба от Ислама, это давление. Хабиб постоянно давил, и тут дело не в технике, а в ментальности и функционале, когда ты постоянно давишь, не даешь продохнуть, постоянно идешь на соперника. В бою с Порье Ислам попробовал сделать тейкдаун, не получилось, отошли к центру. А Хабиб пытался бы, пока не получилось. Это давление делало Хабиба особенным. Но при этом давайте считаться с тем, что делает Махачев. Это лучший боец современности. По своим достижениям, по количеству защит, по завоеванному поясу в другой весовой категории и так далее он может даже превзойти Хабиба. Не как бойца, а по достижениям и по наследию. Путь Махачева на самом деле очень впечатляет», — цитирует «РБ Спорт» Бадаева.

1 июня на UFC 302 Махачев победил Дастина Порье сабмишном в пятом раунде. Теперь на его счету 30 побед и 9 поражений за карьеру.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aslanbek-badaev-mahachev-mozhet-prevzojti-habiba-po-dostizheniyam/
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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Бадаев: «Махачев навсегда останется в тени Хабиба»