Бадаев: «Махачев — лучший боец современности»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев отметил, что Ислам Махачев может превзойти достижения Хабиба Нурмагомедова.

«Самое главное, что отличает Хабиба от Ислама, это давление. Хабиб постоянно давил, и тут дело не в технике, а в ментальности и функционале, когда ты постоянно давишь, не даешь продохнуть, постоянно идешь на соперника. В бою с Порье Ислам попробовал сделать тейкдаун, не получилось, отошли к центру. А Хабиб пытался бы, пока не получилось. Это давление делало Хабиба особенным. Но при этом давайте считаться с тем, что делает Махачев. Это лучший боец современности. По своим достижениям, по количеству защит, по завоеванному поясу в другой весовой категории и так далее он может даже превзойти Хабиба. Не как бойца, а по достижениям и по наследию. Путь Махачева на самом деле очень впечатляет», — цитирует «РБ Спорт» Бадаева.

1 июня на UFC 302 Махачев победил Дастина Порье сабмишном в пятом раунде. Теперь на его счету 30 побед и 9 поражений за карьеру.