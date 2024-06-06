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Сегодня, 01:38

Бадаев: «Махачев навсегда останется в тени Хабиба»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев сравнил российских бойцов UFC Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

«Мы должны понимать, что сравнивая этих бойцов, всегда будет критика: «Зачем вы это делаете, почему не можете просто порадоваться за Ислама и постоянно впутываете Хабиба?» Но так устроен этот бизнес. Хочет Ислам этого или нет, он останется в тени Хабиба навсегда. Он всегда будет чувствовать влияние Хабиба и ощущать его имя, потому что Хабиб — его старший товарищ, а его отец был тренером Ислама. Весь путь Махачев прошел с этими людьми. Соответственно, будут сравнивать Ислама с Хабибом, Усмана Нурмагомедова с Хабибом, Усмана с Исламом и так далее», — цитирует «РБ Спорт» Бадаева.

1 июня на UFC 302 Махачев победил Дастина Порье сабмишном в пятом раунде. Теперь на его счету 30 побед и 9 поражений за карьеру.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aslanbek-badaev-mahachev-navsegda-ostanetsya-v-teni-habiba/
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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