Бадаев: «Махачев навсегда останется в тени Хабиба»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев сравнил российских бойцов UFC Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

«Мы должны понимать, что сравнивая этих бойцов, всегда будет критика: «Зачем вы это делаете, почему не можете просто порадоваться за Ислама и постоянно впутываете Хабиба?» Но так устроен этот бизнес. Хочет Ислам этого или нет, он останется в тени Хабиба навсегда. Он всегда будет чувствовать влияние Хабиба и ощущать его имя, потому что Хабиб — его старший товарищ, а его отец был тренером Ислама. Весь путь Махачев прошел с этими людьми. Соответственно, будут сравнивать Ислама с Хабибом, Усмана Нурмагомедова с Хабибом, Усмана с Исламом и так далее», — цитирует «РБ Спорт» Бадаева.

1 июня на UFC 302 Махачев победил Дастина Порье сабмишном в пятом раунде. Теперь на его счету 30 побед и 9 поражений за карьеру.