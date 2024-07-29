Аспиналл будет страховать бой Джонса и Миочича

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что временный чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) будет страховать бой между экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1) и экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4) на случай, если один из бойцов травмируется.

«Сто процентов [Аспиналл будет страховать бой]. Мы были бы сумасшедшими, если бы не сделали его дублером на этот бой», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Джонс и Миочич должны подраться до конца года.

Аспиналл нокаутировал Кертиса Блейдса (18-5) в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.