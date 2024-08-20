Аспиналл: «Джонс, я приду за тобой»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) заявил, что на неделе выпустит видео, в котором обратится к главе лиги Дане Уайту и экс-чемпиону в полутяжелом и действующему чемпиону в тяжелом весе Джону Джонсу (27-1).

«Мне нужен Джон Джонс. Мы пытаемся сделать так, чтобы бой состоялся. Фанаты хотят, чтобы это произошло. Все хотят, чтобы бой состоялся. По словам Даны Уайта, генерального директора и лучшего промоутера в мире, даже не только в мире смешанных единоборств, но и во всех боевых видах спорта, Джон Джонс занимает первое место в рейтинге лучших бойцов. Как я отношусь к этому? Я с нетерпением жду возможности ответить Дане Уайту и Джону Джонсу. Я собираюсь ответить Дане Уайту. Я отвечу Джону Джонсу. И мы придем за тобой, чувак. Джон Джонс, мы придем за тобой», — сказал Аспиналл в соцсетях.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) должны подраться 16 ноября на UFC 309 в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.