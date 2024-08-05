Аспиналл назвал несправедливостью увольнение Мокаева из UFC

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл прокомментировал увольнение непобежденного британского бойца Мухаммада Мокаева из американского промоушена.

«Лично мне кажется, что отказ UFC переподписывать Мокаева — это несправедливость. У них с Манэлом случались конфликты и до боя, и до взвешивания, и до драки в отеле. Поэтому я думаю, что решение выгнать Мухаммада на неопределенный срок из промоушена является несправедливым», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

В активе Мокаева 13 побед и ни одного поражения. 27 июля в турнире UFC 304 в Манчестере он одержал победу над Манэлем Капэ единогласным решением судей.

На пресс-конференции после турнира глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что Мокаев больше не будет драться под эгидой промоушена.