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Сегодня, 07:19

Аспиналл обратился к Джонсу: «Я знаю, что я лучше тебя»

Давид Хачатрян
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Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) после победы над четвертым номером рейтинга в тяжелом весе Кертисом Блейдсом (18-5) обратился к экс-чемпиону в полутяжелом и действующему чемпиону в тяжелом весе Джону Джонсу (27-1).

«Я лучший финишер в UFC. Если я попадаю, человек падает. Кто хочет посмотреть на бой Тома Аспиналла против Джона Джонса? Привет, Джон! Ничего личного, но я знаю, что я лучше тебя, и я докажу это», — сказал британец после боя.

Аспиналл нокаутировал Блейдса в первом раунде. Бой состоялся 28 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Джон Джонс
Кертис Блейдс
Том Аспиналл
UFC
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