Аспиналл объяснил, почему Джон Джонс не соглашается на бой с ним

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл поделился мнением о том, почему Джону Джонсу будет проблематично изучить его сильные стороны.

«Самое большое преимущество Джона Джонса заключается в том, что он изучает своих соперников, — сказал Аспиналл в интервью журналисту Ариэлю Хельвани. — Он смотрит их бои, разбирает технику, смотрит, как они защищаются, реагируют на те или иные ситуации и находит то, что может использовать. На основе этого он строит план на бой, и в этом он и его команда очень хороши. И у него нет ни единого шанса провернуть это со мной.

Дело в том, что в случае со мной ему просто нечего изучать, потому что за десять поединков в UFC я провел в октагоне в среднем по две минуты. Других видео со мной просто нет, кроме тех, где я вбиваю головы своих соперников в канвас. Я для него огромный вопрос, а он не привык выходить на бой без надлежащей подготовки. Ему придется изучать меня прямо по ходу боя, а это просто не его метод».

Ранее Джонс победил Стипе Миочича и защитил титул UFC в тяжелом весе в обход временного чемпиона Аспиналла.