Аспиналл, Пимблетт и Паркин получили бонусы по итогам UFC 304

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) получит дополнительные 100 тысяч долларов в качестве «Выступления вечера» за досрочную победу над четвертым номером рейтинга в тяжелом весе Кертисом Блейдсом (18-5).

Также бонус за «Выступление вечера» забрали Пэдди Пимблетт (22-3), который задушил Бобби Грина (32-16) в первом раунде, и Майкл Паркин (10-0), который нокаутировал Лукаша Бржески (9-5) в первом раунде.

Турнир UFC 304 состоялся 27 июля на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.