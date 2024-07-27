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Сегодня, 17:21

Аспиналл признался, что боится поединка с Блейдсом больше, чем с Павловичем

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Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл признался, что боится поединка против американца Кертиса Блейдса больше, чем боя с россиянином Сергеем Павловичем.

«Наверное, я боюсь этого поединка больше, чем предыдущего. Когда моя карьера в ММА лишь начиналась, то мне казалось, что на таком уровне у меня не будут так сильно шалить нервы. Но потом ко мне пришло понимание, что с увеличением победной серии ставки только растут», — приводит слова Аспиналла Eurosport.

Бой Аспиналла и Блейдса пройдет 28 июля на UFC 304 . Всего на счету 31-летнего англичанина 14 побед и 3 поражения в ММА. В активе 33-летнего американца 18 побед при 4 поражениях, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Кертис Блейдс
Том Аспиналл
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UFC 304: трансляция боев турнира начнется в 1.00 28 июля