Аспиналл признался, что боится поединка с Блейдсом больше, чем с Павловичем

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл признался, что боится поединка против американца Кертиса Блейдса больше, чем боя с россиянином Сергеем Павловичем.

«Наверное, я боюсь этого поединка больше, чем предыдущего. Когда моя карьера в ММА лишь начиналась, то мне казалось, что на таком уровне у меня не будут так сильно шалить нервы. Но потом ко мне пришло понимание, что с увеличением победной серии ставки только растут», — приводит слова Аспиналла Eurosport.

Бой Аспиналла и Блейдса пройдет 28 июля на UFC 304 . Всего на счету 31-летнего англичанина 14 побед и 3 поражения в ММА. В активе 33-летнего американца 18 побед при 4 поражениях, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.