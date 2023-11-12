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Сегодня, 09:54

Аспиналл: «Павлович — большой и страшный парень. Я никогда так сильно не боялся»

Руслан Минаев
Том Аспиналл.
Фото USA Today Sports
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Британец Том Аспиналл признался, что боялся россиянина Сергея Павловича перед боем на турнире UFC 295.

Аспиналл нокаутировал Павловича в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе.

«Павлович — большой и страшный парень. Я никогда так сильно не боялся, как перед этим поединком. Но я тоже тяжело бью, и я действительно верю в себя, я пахал на протяжении многих лет и мой отец пахал со мной даже усерднее, так что этот пояс я вручаю своему отцу», — сказал британец после боя.

Аспиналл добавил, что в бою с Павловичем ему было тяжело найти дистанцию из-за длины рук оппонента.

Для 31-летнего россиянина поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 досрочных побед в UFC. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.

Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
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