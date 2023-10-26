Том Аспиналл: «Планировалось, что Джонс и Миочич оба завершат карьеру после их боя»

Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (13-3) рассказал, что UFC планировала организовать ему бой с Сергеем Павловичем (18-1) за вакантный титул, так как руководство лиги знало, что чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) и экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) завершат карьеру после UFC 295.

«Я поклялся хранить тайну. Изначально планировалось, что эти двое (Джонс и Миочич. — Прим. «СЭ») будут драться, а Сергей будет запасным вариантом. Они оба вроде как решили завершить карьеру после UFC 295. Сейчас они собираются подождать и посмотреть, как все сложится», — сказал Аспиналл в эфире программы The MMA Hour.

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет соглавным событием вечера.