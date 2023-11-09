Том Аспиналл: «Павлович даже не представляет себе, на что я способен»

Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (13-3) считает, что если он проведет второму номеру рейтинга в тяжелом весе Сергею Павловичу (18-1) тейкдаун, то все на этом закончится.

«Он даже не представляет себе, на что я способен, — сказал британский боец в интервью Майклу Биспингу. — Мы видели его на спине. Из того, что я видел, он выглядел не очень хорошо. Его добили, он был выбит из колеи с самого начала боя. Но в то же время это тяжелый вес... Такой большой парень, как Алистер Оверим, обрушивает на тебя удары и локти, и подняться очень сложно. Но если я положу кого-нибудь на спину, то с ним будет покончено».

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет со-главным событием вечера.