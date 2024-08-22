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Сегодня, 09:47

Аспиналл: «Джонс и Миочич не заслуживают драться за титул»

Давид Хачатрян
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Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) заявил, что лишь он один защищает титул, в то время как экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) и экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) не должны драться за титул.

«Они не заслуживают права бороться за титул чемпиона в тяжелом весе, – сказал Аспиналл на подкасте Believe You Me. – В настоящее время эти бойцы не являются лидерами дивизиона. Что бы ни говорили Дана Уайт и другие, но сейчас они не лучшие тяжеловесы в мире.

Я не хочу сказать, что у них не было великолепных карьер. Я восхищаюсь этими спортсменами и мечтаю о такой же карьере. Это то, чего я хочу добиться в жизни, то, что сделали они. Однако сейчас они не лучшие, и давайте перестанем говорить о них как о лучших.

Я хочу, чтобы меня признали лучшим. У меня настоящий пояс. Я единственный, кто его защищает. Он защищается от Стипе Миочича, которому 42 года и который прошел миллион миль в спорте. Если ты хочешь стать настоящим чемпионом, ты должен сразиться со мной».

Джонс и Миочич должны подраться на UFC 309 в ноябре.

Джон Джонс
Стипе Миочич
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