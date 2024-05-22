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Сегодня, 08:16

Том Аспиналл: «Джон Джонс не имеет для меня никакого значения»

Давид Хачатрян
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Временный чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) отметил, что он больше не задумывается о бое с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1).

«С момента прошлого боя с Блейдсом моя уверенность в себе сильно возросла. Просто я стал лучше, я стал другим. Думаю, он тоже стал лучше, так что на этот раз бой будет совершенно иным.

Джонс? Я уже смирился с тем, что не буду с ним драться. Я дерусь с Кертисом Блейдсом. Это тяжелый бой, и я готовлюсь к нему, так что Джон Джонс и вся остальная политика сейчас не имеют для меня никакого значения. Если я выиграю этот бой, а я верю, что выиграю, то следующий поединок должен быть за титул», — сказал Аспиналл в интервью talkSPORT.

Аспиналл и Кертис Блейдс (18-4) подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.

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