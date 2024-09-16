Аспиналл: «Я буду на бое Джонса и Миочича. Я готов подраться с ними обоими за один вечер»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) заявил, что в UFC должен быть только один чемпион в тяжелом весе, и, по его мнению, это он, а не экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1).

«Наконец-то это официально! 16 ноября в MSG Нью-Йорке будет разыгран титул в тяжелом весе. Я, конечно, буду там, чтобы увидеть, как эти два бойца будут сражаться за титул. Я сообщил UFC, что если кто-то из них получит травму или по какой-либо другой причине не сможет выйти на бой, то я готов выйти. Если понадобится, я готов сразиться с ними обоими в один вечер. Я не вижу в этом проблемы.

Я считаю, что в одном весовом дивизионе должен быть только один чемпион. В UFC и других организациях, занимающихся смешанными единоборствами, каждый весовой дивизион должен иметь своего чемпиона, и я уверен, что этот чемпион — я. Поэтому, если мне понадобится выйти на бой, я выйду.

Я буду в отличной форме и готов к бою. Я тренируюсь прямо сейчас и полон решимости победить. Если потребуется, я выйду в октагон 16 ноября. Я уже завоевывал титул в MSG, и, если потребуется, я вернусь туда, чтобы объединить пояса", — сказал Аспиналл на своем YouTube-канале.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) подерутся 16 ноября на UFC 309 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.