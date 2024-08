Аспиналл: «Я лучший тяжеловес в мире, но не получаю признания. Они удерживают титул в заложниках»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) раскритиковал UFC за то, что они не дают ему драться за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

«Я убежден, что являюсь лучшим тяжеловесом в мире, но не получаю за это признания. Они удерживают титул в заложниках, и Джону Джонсу это по душе. Ему нравится, когда Дана Уайт постоянно хвалит его в интервью. Когда речь идет о легчайшем весе, Дана Уайт переворачивает все с ног на голову и начинает говорить о том, как хорош Джон Джонс. Я такой: «Дружище, если он так хорош, давай драться». Я сейчас номер один в тяжелом весе. Давай решим, кто из нас лучше — я или Джон. Все просто», — сказал Аспиналл на Believe You Me.

31-летний Аспиналл нокаутировал Кертиса Блейдса (18-5) в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.



Джонс должен провести поединок против Стипе Миочича (20-4) 16 ноября на UFC 309 в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.