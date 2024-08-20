Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:12

Аспиналл: «Я лучший тяжеловес в мире, но не получаю признания. Они удерживают титул в заложниках»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) раскритиковал UFC за то, что они не дают ему драться за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

«Я убежден, что являюсь лучшим тяжеловесом в мире, но не получаю за это признания. Они удерживают титул в заложниках, и Джону Джонсу это по душе. Ему нравится, когда Дана Уайт постоянно хвалит его в интервью. Когда речь идет о легчайшем весе, Дана Уайт переворачивает все с ног на голову и начинает говорить о том, как хорош Джон Джонс. Я такой: «Дружище, если он так хорош, давай драться». Я сейчас номер один в тяжелом весе. Давай решим, кто из нас лучше — я или Джон. Все просто», — сказал Аспиналл на Believe You Me.

31-летний Аспиналл нокаутировал Кертиса Блейдса (18-5) в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Джонс должен провести поединок против Стипе Миочича (20-4) 16 ноября на UFC 309 в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Том Аспиналл
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В чемпионате Филиппин реализовали первый в истории четырехочковый бросок
Осужденный за педофилию волейболист из Нидерландов стал призером чемпионата Европы
В СМИ рассказали о подделке подписи генерала Попова в документах
Что за «русский Лукаку» нигерийского происхождения в сборной?
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хукер вошел в топ-5 рейтинга легкого веса UFC

Аспиналл: «Я отправлю Джона Джонса на пенсию, даже не сражаясь с ним»