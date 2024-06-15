Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 15:45

Асу Алмабаев — Хосе Джонсон: время начала и где смотреть трансляцию боя UFC

Алмабаев проведет поединок против Джонсона на UFC Fight Night 243 16 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Асу Алмабаев.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Казахстанский боец Асу Алмабаев и американец Хосе Джонсоном встретятся на турнире по ММА UFC Fight Night 243 в ночь на 16 июня. Вечер смешанных единоборств состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начнется турнир с прелимов в 02.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 05.00 мск.

В России бой Алмабаев — Джонсон покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

В Казахстане смотреть поединок можно на официальной платформе UFC Fight Pass и портале sportmma.kz.

Бойцы впервые в своей карьере выйдут в октагон друг против друга.

Для Алмабаева данный бой первый в главном карде турнира UFC. В промоушене казах провел только два поединка, в которых одержал победы против американца Оди Осборна и Си Джея Вергару из США.

30-летний казахстанский боец в профессиональной карьере провел 21 бой, в которых одержал 19 побед и два поражения. На счету 29-летнего американца — 16 побед и восемь поражений.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ»

Асу Алмабаев
Хосе Джонсон
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Одноклубник Сона по «Тоттенхэму» оскорбил корейца на расистской почве
МОК опубликовал имена 14 россиян, допущенных до Олимпиады в нейтральном статусе
Президент Швейцарии назвала целью саммита подготовку площадки для переговоров с РФ
Самый молодой гол, первое удаление за дикий фол и заявка бундестим на победу на Евро-2024. Что случилось в матче Германия – Шотландия
В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник Валентину Юдашкину
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

UFC Fight Night 243 Перез — Тайра: во сколько начало турнира и кард боев