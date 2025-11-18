Асу Алмабаев и Алекс Перез встретятся на турнире UFC Fight Night

Казахстанец Асу Алмабаев и американец Алекс Перез встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Вечер ММА пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар). Поединок соперников в наилегчайшем весе ориентировочно начнется в 21.00 по московскому времени.

Результаты боя Алмабаев vs Перез и всего турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

В профессиональных ММА Перез одержал 25 побед и потерпел 9 поражений. В рекорде Алмабаева — 22 победы и 3 поражения.