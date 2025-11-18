Видео
18 ноября, 19:00

Асу Алмабаев против Алекса Переза: дата боя на UFC Fight Night Царукян — Хукер

Асу Алмабаев и Алекс Перез встретятся на турнире UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Казахстанец Асу Алмабаев и американец Алекс Перез встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Вечер ММА пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар). Поединок соперников в наилегчайшем весе ориентировочно начнется в 21.00 по московскому времени.

Результаты боя Алмабаев vs Перез и всего турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Арман Царукян, Дэн Хукер, Тагир Уланбеков, Бекзат Алмахан.UFC Fight Night Царукян — Хукер: кард боев турнира, где смотреть трансляцию, основная информация

В профессиональных ММА Перез одержал 25 побед и потерпел 9 поражений. В рекорде Алмабаева — 22 победы и 3 поражения.

Алекс Перез
Асу Алмабаев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
