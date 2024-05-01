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Сегодня, 07:21

Атлетическая комиссия штата Невада удержала 20 процентов от гонорара Царукяна

Давид Хачатрян
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На заседании Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) было принято решение удержать 20 процентов от гонорара первого номера рейтинга UFC в легком весе Армана Царукяна (22-3) за выступление на UFC 300. По данным NSAC, Царукян получил 158 000 долларов, соответственно, 20 процентов от этой суммы (31 600 долларов) будут удержаны до разрешения дела, которое может включать штрафы и отстранение от боев. Комиссия опасается создания прецедента, когда спортсмены будут драться с фанатами. NSAC обсудит дело Царукяна на одном из следующих заседаний.

Также NSAC удержала часть гонорара Диего Лопеса (24-6), который на том же турнире перепрыгнул через сетку и поприветствовал главу UFC Дану Уайта. Лопес получил за свое выступление 100 тысяч долларов, 5 тысяч долларов будут удержаны комиссией.

Царукян победил Чарльза Оливейру (33-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Лопес победил Содика Юсуффа (13-4) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Арман Царукян
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