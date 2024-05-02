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Сегодня, 11:25

Атлетическая комиссия штата Невада в мае продолжит рассмотрение дела Царукяна за драку с фанатом

Алина Савинова
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Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) в мае продолжит рассмотрение дела бойца UFC Армана Царукяна.

«Рассмотрение дела Царукяна продолжится в мае. Пока решение не принято», — приводит ТАСС слова представителя организации.

NSAC рассматривает дело о потасовке Царукяна с фанатом перед поединком против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 300. Российский боец ударил болельщика во время выхода в октагон за то, что тот показывал ему средний палец.

Ранее стало известно, что на заседании Атлетической комиссии штата Невада, которое прошло 30 апреля, было принято решение удержать 20 процентов от гонорара Царукяна за победу над Оливейрой. Спортсмену также может грозить штраф и дисквалификация.

Источник: ТАСС
Арман Царукян
ММА
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