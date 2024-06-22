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Сегодня, 11:53

Атлетическая комиссия в США может вернуть бойцу Царукяну заблокированный гонорар

Виктория Кравченко
Арман Царукян.
Фото Global Look Press
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Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) может вернуть российскому бойцу смешанного стиля Арману Царукяну заблокированную часть гонорара.

«Арман сделал от себя все зависящее. Второй участник отказался от претензий. Ждем, что комиссия разморозит гонорар», — рассказали ТАСС в команде бойца.

Сегодня, 22 июня, стало известно, что Атлетическая комиссия в США проведет заседание по делу Царукяна.

Россиянин напал на фаната во время выхода на бой против бразильца Чарльза Оливейры. Позднее россиянин сообщил, что фанат показывал ему нецензурные жесты. При этом сам фанат извинился перед Царукяном и сообщил, что не будет обращаться в полицию.

До конца разбирательства было заморожено 30 процентов гонорара спортсмена, что составило 31,6 тысячи долларов.

Источник: https://tass.ru/sport/21170339
Арман Царукян
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