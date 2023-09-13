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Сегодня, 06:43

Айан Гарри: «Я бы с удовольствием разбил пасть Колби Ковингтону»

Давид Хачатрян
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11-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Айан Гарри (13-0) заявил, что хочет подраться со вторым номером рейтинга Колби Ковингтоном (17-3).

«Я бы с удовольствием разбил ему [Ковингтону] пасть, Ариэль, — сказал Гэрри в эфире программы The MMA Hour. — Я бы с большим удовольствием сделал это в Майами, на его родине. Приехать в Майами и набить ему морду на глазах у всех его фанатов. И я не возражаю против того, чтобы поиграть в злодея, потому что в конечном итоге, когда я отправлю его в нокаут, на моем лице будет улыбка».

Гарри в прошлом бою победил Нила Магни (28-11) единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-24). Бой состоялся 19 августа в главном событии номерного турнира UFC 292 в Бостоне, США.

Колби Ковингтон
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