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Сегодня, 14:42

Айан Гарри: «Хочу набить Чимаеву морду»

Давид Хачатрян
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11-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Айан Гарри (13-0) признался, что 4-й номер рейтинга Хамзат Чимаев (12-0) — соперник его мечты.

«Местом боя моей мечты должна стать 3Arena в Дублине, Ирландия, потому что UFC никогда не поедут в Croke Park. А соперником моей мечты был бы Хамзат Чимаев, потому что все говорят о нем как о злодее и бугимене, но со временем у меня появится шанс сразиться с ним. Если он самый страшный человек, которого все боятся, то я покажу всему миру, что к чему. Он был бы соперником моей мечты в Ирландии. Я хочу этого чертова волка. Я хочу этого злодея. Я хочу быть самым плохим человеком на Земле, и сейчас все считают, что это он, но позвольте мне набить ему морду, и мы увидим, что к чему», — сказал Гарри Sporting Post.

Гарри в прошлом бою победил Нила Магни (28-11) единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-24). Бой состоялся 19 августа в главном событии номерного турнира UFC 292 в Бостоне, США.

Хамзат Чимаев
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