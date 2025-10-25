Азамат Мурзаканов и Александр Ракич встретятся на турнире UFC 321

Россиянин Азамат Мурзаканов и серб Александр Ракич встретятся на турнире UFC 321 на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 25 октября.

ММА UFC: Ракич — Мурзаканов

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире бой покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Начало поединка Мурзаканова и Ракича ожидается около 21.00 по московскому времени, рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

Мурзаканов провел 15 поединков в профессиональных ММА, одержав победу в каждом из них. У Ракича — 14 побед и 5 поражений.