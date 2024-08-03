Азамат Мурзаканов.

Бой Мурзаканов — Менифилд на UFC в ОАЭ начнется около 21:30 мск

Россиянин Азамат Мурказанов и американец Алонзо Менфилд проведут бой на турнире UFC on ABC 7 в субботу, 3 августа. Бойцы выйдут в октагон в 21:30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда UFC Fight Night в Абу-Даби.

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ABC 7можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Мурказанову — 35 лет, на его счету 13 побед в 13 боях на профессиональном уровне. 16 апреля он победил американца Дастина Джейкоби.

Менфилду — 36 лет, в профессиональных единоборствах он одержал 15 побед, потерпел четыре поражения и свел один бой вничью. В предыдущем поединке, который проходил 12 мая, он уступил Карлосу Олбергу из Новой Зеландии.

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