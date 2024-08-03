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Сегодня, 21:00

Азамат Мурзаканов — Алонзо Менифилд: прямая трансляция боя турнира UFC в ОАЭ

Бой Мурзаканов — Менифилд на UFC в ОАЭ начнется около 21:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Азамат Мурзаканов.
Фото Global Look Press
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Россиянин Азамат Мурказанов и американец Алонзо Менфилд проведут бой на турнире UFC on ABC 7 в субботу, 3 августа. Бойцы выйдут в октагон в 21:30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда UFC Fight Night в Абу-Даби.

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ABC 7можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Мурказанову — 35 лет, на его счету 13 побед в 13 боях на профессиональном уровне. 16 апреля он победил американца Дастина Джейкоби.

Менфилду — 36 лет, в профессиональных единоборствах он одержал 15 побед, потерпел четыре поражения и свел один бой вничью. В предыдущем поединке, который проходил 12 мая, он уступил Карлосу Олбергу из Новой Зеландии.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Азамат Мурзаканов
Алонсо Мэнифилд
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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