Мурзаканов: ««Конечно, бой с Крыловым мне интересен, потому что в рейтинге он выше меня»

Российский боец Азамат Мурзаканов прокомментировал предстоящий поединок с соотечественником Никитой Крыловым.

«Конечно, этот бой мне интересен, потому что в рейтинге Никита выше меня. Мне интересен любой боец, кто выше меня в рейтинге. Он однозначно боец высокого уровня, что он показал и доказал, поэтому для нас это хорошая возможность проявить себя. Конечно, я готов к тому, что он пойдет борьбу, ко всему готов в поединке с Крыловым», — цитирует Vprognoze.ru Мурзаканова.

Бой российских полутяжеловесов Никиты Крылова и Азамата Мурзаканова должен пройти 16 ноября на турнире UFC 309 в Нью-Йорке.