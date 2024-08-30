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Сегодня, 03:25

Мурзаканов: ««Конечно, бой с Крыловым мне интересен, потому что в рейтинге он выше меня»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Азамат Мурзаканов прокомментировал предстоящий поединок с соотечественником Никитой Крыловым.

«Конечно, этот бой мне интересен, потому что в рейтинге Никита выше меня. Мне интересен любой боец, кто выше меня в рейтинге. Он однозначно боец высокого уровня, что он показал и доказал, поэтому для нас это хорошая возможность проявить себя. Конечно, я готов к тому, что он пойдет борьбу, ко всему готов в поединке с Крыловым», — цитирует Vprognoze.ru Мурзаканова.

Бой российских полутяжеловесов Никиты Крылова и Азамата Мурзаканова должен пройти 16 ноября на турнире UFC 309 в Нью-Йорке.

Источник: Vprognoze.ru
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