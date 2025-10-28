Мурзаканов поднялся на седьмое место в рейтинге полутяжелого веса UFC

28 октября, 13:00
Россиянин Азамат Мурзаканов поднялся на три позиции в рейтинге полутяжелого веса UFC и теперь занимает седьмое место.
На турнире UFC 321 в Абу-Даби, который прошел 25 октября, он нокаутировал австрийца Александра Ракича в первом раунде.
На первое место в рейтинге легчайшего веса поднялся россиянин Умар Нурмагомедов, который на UFC 321 победил американца Марио Баутисту.
Позиция тяжеловеса Александра Волкова, который одолел бразильца Жаилтона Алмейду на UFC 321, осталась без изменений — вторая строчка.