Мурзаканов поднялся на седьмое место в рейтинге полутяжелого веса UFC

Россиянин Азамат Мурзаканов поднялся на три позиции в рейтинге полутяжелого веса UFC и теперь занимает седьмое место.

На турнире UFC 321 в Абу-Даби, который прошел 25 октября, он нокаутировал австрийца Александра Ракича в первом раунде.

На первое место в рейтинге легчайшего веса поднялся россиянин Умар Нурмагомедов, который на UFC 321 победил американца Марио Баутисту.

Позиция тяжеловеса Александра Волкова, который одолел бразильца Жаилтона Алмейду на UFC 321, осталась без изменений — вторая строчка.