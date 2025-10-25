Азат Максум и Митч Рапосо встретятся в предварительном карде UFC 321

Азат Максум из Казахстана и Митч Рапосо из США встретятся в предварительном карде турнира UFC 321 на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 25 октября.

ММА UFC: Максум — Рапосо

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 321. Следить за последними новостями, актуальным расписанием и результатами боев всех турниров можно на нашем сайте — в матч-центре ММА и ленте раздела UFC.

В прямом эфире бой Максум — Рапосо покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

Начало поединка Максума и Рапосо ожидается около 17.20 по московскому времени, рекомендуем подключаться к трансляции заранее.

Максум в профессиональных ММА одержал 17 побед и потерпел 2 поражения. Рапосо выиграл 9 боев и потерпел 3 поражения.