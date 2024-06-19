Азизян: «MMA — это же не борьба. Здесь один джеб может поменять игру»

Владелец и главный тренер спортивного клуба Gor MMA Гор Азизян объяснил, почему его подопечный Шара Буллет часть подготовки провел в клубе по грэпплингу AGATE.

«Я люблю эту команду. Как они оценивают прогресс Магомедова? Я не знаю, их оценки не слышал. Шара идет в определенные залы для определенной работы. Может быть, в этом зале люди будут недовольны, поскольку не понимают, что он делает то, что ему нужно. Например, какой-то человек там может сказать, что Шарабутдин что-то не умеет, хотя Шара просто это не пробует, так как ему это не нужно.

А если мы будем акцентироваться на том что, что нам не нужно, то сил не хватит на то, что нужно. Зачем нам исполнять в борьбе вертушки, мельницы, прогибы, которые ему не нужно? Обычный человек смотрит, что кто-то что-то делает а кто-то не нет, и приходит к каким-то выводам. MMA — это же не борьба. Здесь один джеб может поменять игру», — цитирует MMA.Metaratings.ru Азизяна.

22 июня Шарабутдин Магомедов проведет бой против Жоилтона Латтербаха в рамках турнира в Саудовской Аравии.