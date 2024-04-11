Азизян: «Кого Магомедалиев поднял с нуля в UFC? Пусть покажет»

Владелец и главный тренер спортивного клуба Gor MMA Гор Азизян отреагировал на критику со стороны Расула Магомедалиева.

«Имея в виду меня, он говорит о себе. Он с нуля не поднял ни одного бойца UFC. Кого он поднял с нуля? Мы же равняемся на UFC? Пусть покажет спортсмена. Я тренировал Вальтера Уокера, возобновил карьеру Шары, когда он с рекордом 4-0 бросил бои. Спросите у Магомедова, кто возобновил его карьеру? За год я организовал ему 13 поединков. А с кем он занимается? Владимир Минеев, Роман Копылов, Армен Петросян, Муслим Магомедов, который, не является бойцом UFC. Когда к нему пришли Копылов или Петросян? Я вообще не понимаю, почему Магомедалиев так говорит обо мне. Я же не виноват, что люди со всего мира приезжают сюда и рекламируют мой бренд», — цитирует Азизяна MMA.Metaratings.ru.

Ранее Магомедалиев заявил о том, что Азизян не подготовил ни одного топового спортсмена с нуля.