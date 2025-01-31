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Сегодня, 08:11

Азизян прокомментировал победу Махачева в поединке против Мойкано

Камила Абдурахманова
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Главный тренер клуба Gor MMA Гор Азизян прокомментировал победу Ислама Махачева в поединке против Ренато Мойкано.

«Сам Мойкано понимал, что бой с Махачевым для него без шансов на победу. Это мисматч. Ренато просто бабки поднял. Я его знаю с 2015 года. Ему до Ислама очень далеко. Это не его вес. В полулегком весе он не тянул. Он проиграл Рафаэлю Физиеву, улетел в нокаут. Ну куда в легкий вес? Махачев мог его сабмитить 50 раз за бой. От поражения Исламу акции Мойкано не упали», — сказал Азизян.

19 января в турнире UFC 311 состоялся поединок между бойцами Исламом Махачевым и Ренато Мойкано. Ислам одержал победу над соперником, применив удушающий прием в первом раунде. Таким образом, он смог защитить чемпионский пояс в легком весе MMA.Metaratings.ru.

В послужном списке Махачева теперь 27 побед и 1 поражение. Бразилец Мойкано имеет на своем счету 20 побед, 6 поражений и 1 ничью.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
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