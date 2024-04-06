Азизян считает, что у Вальтера Уокера большие перспективы в UFC

Гор Азизян, тренер бойца UFC Вальтера Уокера, считает, что у его подопечного большие перспективы в UFC

«У Вальтера перспектив в UFC намного больше, чем у его брата Джонни. Вальтер гораздо раньше попал в эту лигу, он любит бороться. Уокер, если я не ошибаюсь, самый молодой тяжеловес. Ему сейчас 26 лет. Четыре года назад он был спортсменом с рекордом 0-0. Я заметил его, у него было много травм: плечо, нога. Уокер усердно тренировался и за три с половиной года провел 11 поединков. В июне прошлого года он нокаутировал ветерана UFC и PFL Алекса Николсона. После этого сразу пришло приглашение подраться в UFC», — цитирует Азизяна MMA.Metaratings.

Вальтер проведет дебютный бой в UFC на турнире UFC Fight Night 240, который состоится 6 апреля. Его соперником станет Лукаш Бржески. Сейчас на счету Уокера 11 побед при отсутствии поражений в смешанных единоборствах.