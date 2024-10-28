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Сегодня, 20:14

Азизян заявил, что после победы над Петросяном хейтеры Шары Буллета стали его фанатами

Алина Савинова
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Основатель и главный тренер клуба Gor MMA Гор Азизян поделился мнением о победе своего подопечного Шарабутдина Магомедова в турнире UFC 308 в Абу-Даби.

«Будут ли говорить, что Армен Петросян — слабый соперник? 100 процентов будут. Мне уже это пишут: «Опять выбрали удобного». Некоторые земляки мне пишут, что я пошел против своего. Это же не война народов или игра сборных. Это бизнес. Шарабутдин представляет свои интересы, Петросян — свои. Большая ошибка людей в том, что они думают, что развиваются только они. Развиваются все. Поэтому надо быть впереди на несколько шагов. Но мы все счастливы. Ризван Магомедов, Али Абдель-Азиз счастливы. Многие наши хейтеры стали фанатами», — цитирует Азизяна MMA.Metaratings.ru.

На UFC 308 Шара Буллет победил Армена Петросяна во втором раунде. Магомедов стал первым в истории UFC бойцом, который нокаутировал своего соперника двойным бэкфистом. Теперь в его активе 15 побед и ни одного поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
ММА

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