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Сегодня, 11:51

Азизян заявил, что Шара Буллет мог нокаутировать Петросяна в первом раунде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Основатель и главный тренер клуба Gor MMA Гор Азизян отреагировал на победу российского бойца Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет, в поединке с Арменом Петросяном.

«Двойной бэкфист Шара отрабатывал давно. И со мной, и с тренером Махачом Алиевым. Он в нашем зале многим попадал двойным бэкфистом. Сначала, конечно, в глаз получил Магомедов, немного неприятно было. Если бы этого не было, то Шара уронил бы Петросяна в первом раунде. Я еще пять лет назад сказал, что Шара — птица другого полета. Он не выходит драться за деньги. Магомедов кайфует от этого», — цитирует Азизяна MMA.Metaratings.

30-летний Магомедов нокаутировал соперника двойным бэкфистом в конце второго раунда. Он идет на серии без поражений в профессиональных ММА — 15-0. На счету 33-летнего Петросяна теперь 8 побед и 3 поражения.

Источник: MMA.Metaratings
Армен Петросян
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
ММА

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