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8 августа, 22:48

Бадаев назвал Вахаева фаворитом в бою с Пономаревым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Лиги ACA Асланбек Бадаев оценил шансы Григория Пономарева в поединке против Мухумата Вахаева.

«С одной стороны, мне кажется, что Вахаев — явный фаворит. Мы видели этого парня в деле, в пятираундовых поединках, в боях с топовой оппозицией. Зачастую Мухумат был успешен. У Григория начинались проблемы, когда он заходил за первый раунд. Мы не видели другого Пономарева. Не исключаем, конечно, что он может быть другим и одержит победу. В поединках тяжеловесов такое происходит. Но из того, что мы видели, можно сделать вывод, что Вахаев будет фаворитом», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Он также вспомнил, как зародился этот поединок.

«Пономареву дали двух соперников на выбор: Тони Джонсон или Мухумат Вахаев. Я бы выбрал Джонсона, потому что это не так принципиально. Я считаю, что поединок против Тони прошел бы для Пономарева легче. Когда ты приходишь в лигу, и тебе сразу дают экс-чемпиона... То, что Григорий выбрал в оппоненты Вахаева, доказывает, насколько серьезны намерения Пономарева. Он пытается не позволить Мухумату залезть к себе в голову, пытается абстрагироваться. Бой будет тяжелым. Фаворит — Вахаев, допускаю при этом, что Григорий сможет сделать для кого-то сюрприз. А для кого-то это будет закономерностью», — добавил Бадаев.

11 августа в бою Пономарев-Вахаев определится полуфиналист Гран-при ACA в «королевском» тяжелом весе. В активе Пономарева шесть побед и два поражения, Вахаев же за свою профессиональную карьеру одержал 11 побед и потерпел шесть поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-vakhaev-favorit-no-ponomarev-mozhet-sdelat-syurpriz-272617/
Григорий Пономарев
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