Бадаев: «Уайт сомневается, что Магомедов пройдет медкомиссию в США»

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев объяснил, почему глава UFC Дана Уайт назвал маловероятным выступление Шарабутдина Магомедова на территории США.

«Насколько я знаю, Дана сказал, что Шарабутдин может не пройти медкомиссию в Америке. ОАЭ тоже вариант, свои два-три боя в год он получит. Конечно, все хотят драться в США, там вся движуха, но я не вижу ничего плохого в том, что придется драться на другом конце планеты», — сказал Бадаев Metaratings.ru.

Магомедов получил травму глаза в 2016 году и слишком поздно обратился к врачам. На лечение у Шарабутдина ушло полтора года, он перенес восемь операций. Спортсмен отметил, что сейчас четко видит правым глазом.