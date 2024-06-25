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Сегодня, 13:41

Бадаев: «Уайт сомневается, что Магомедов пройдет медкомиссию в США»

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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев объяснил, почему глава UFC Дана Уайт назвал маловероятным выступление Шарабутдина Магомедова на территории США.

«Насколько я знаю, Дана сказал, что Шарабутдин может не пройти медкомиссию в Америке. ОАЭ тоже вариант, свои два-три боя в год он получит. Конечно, все хотят драться в США, там вся движуха, но я не вижу ничего плохого в том, что придется драться на другом конце планеты», — сказал Бадаев Metaratings.ru.

Магомедов получил травму глаза в 2016 году и слишком поздно обратился к врачам. На лечение у Шарабутдина ушло полтора года, он перенес восемь операций. Спортсмен отметил, что сейчас четко видит правым глазом.

Источник: Metaratings.ru
Дана Уайт
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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