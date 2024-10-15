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Сегодня, 18:44

Бадаев рассказал, какой дивизион в UFC его не впечатляет

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев сравнил уровень конкуренции между ведущими бойцами наилегчайшего веса UFC и спортсменами из российской лиги.

«Наилегчайший дивизион UFC не впечатляет. У Курбана Гаджиева были бы хорошие шансы с Александром Пантожей. Курбан улучшил вопрос с кардио. У него есть постоянное давление, он чемпион мира по джиу-джитсу. У него хорошие партер и борьба. На «рычагах» он уступал бы. Есть в ACA Азамат Керефов и Аскар Аскаров, который почти дошел до титула. Поэтому ничего особенного в бойцах UFC нет, а противостояние с ACA было бы хорошим», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Ранее бойцы ACA Азам Гафоров и Анис Екубов выразили мнение, что представители UFC не смогли бы показать конкурентные бои в российской лиге.

Источник: MMA.Metaratings.ru
UFC

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