Бадаев рассказал, почему не считает себя фриком

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев объяснил, почему ни он, ни Александр Шлеменко не подходят под определение фрика.

«Я и Александра фриком не называл. Я говорил про статус боя. Если у меня пройдет схватка с Анатолием Сульяновым, ее можно называть фриковой. Она более медийная, чем спортивная. Мы не профессиональные спортсмены, хотя меня спортсменом назвать можно. Я езжу и выступаю, но не совсем профессионально. Мой поединок с Алексеем Махно тоже будет фриковым. Махно — профессиональный спортсмен, а я — нет», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.