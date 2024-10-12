Бадаев считает Бетербиева фаворитом в поединке с Биволом

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев ответил, кого считает фаворитом в предстоящем поединке Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Их бой состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Не знаю, почему фаворит Бивол, когда есть такой же непобежденный боец, как и он, который и шанса никому не дал за свою карьеру. Считаю, что Артур будет фаворитом, и он выиграет. Бивол превосходит Артура в скорости, но Бетербиеву будет достаточно грамотно резать углы с хорошим таймингом. Скорость не будет определяющей», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.